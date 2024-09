Am Dienstag gegen 13.45 Uhr ereignete sich auf der Gnaser Straße (L 211) ein Verkehrsunfall. Der Lenker eines Mopedautos war von Weixelbaum (Gemeinde Deutsch Goritz) kommend in Richtung Deutsch Goritz unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und in das angrenzende Maisfeld geriet.

„Eine Privatperson, die den Unfall mitbekommen hatte, hat sofort die Feuerwehr alarmiert“, erzählt Josef Baumgartner vom Presseteam des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg. Zehn Mitglieder der FF Weixelbaum zogen das Fahrzeug mit vereinten Kräften zurück auf die Straße. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt und wurde von der Feuerwehr nach Hause begleitet. Der Einsatzleiter war Oliver Schirnik.