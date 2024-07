Am Mittwochabend gegen 18.35 Uhr fuhr ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem PKW in Oberrakitsch (Gemeinde Mureck) auf dem Feldackerweg in Richtung L 208. Beim Einbiegen in die Landesstraße dürfte er einen aus Westen kommenden Pkw, gelenkt von einem 26-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark, übersehen haben und kollidierte mit diesem.

Drei Verletzte

Die beiden Lenker und eine Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Durch die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden in der Folge Verkehrsleiteinrichtungen und ein Zaun beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Oberrakitsch und Mureck standen mit insgesamt 16 Kräften im Einsatz. Einsatzleiter war Kommandant Erich Kröll von der FF Oberrakitsch. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, bargen die verunfallten Fahrzeuge, banden auslaufende Betriebsmittel und bauten einen vorbeugenden Brandschutz auf. Die L 208 war für die Dauer der Fahrzeugbergung zur Gänze gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.