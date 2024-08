Am Donnerstag gegen 20.10 Uhr wurde eine Polizeistreife per eCall-Auslösung zu einem Verkehrsunfall nach Mahrensdorf (Gemeinde Kapfenstein) gerufen. Dort angekommen waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Mahrensdorf und Fehring bereits mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Wie die Ermittlungen ergaben, war ein 43-jähriger Südoststeirer mit einem Auto auf der L 204 von Kapfenstein kommend in Fahrtrichtung Fehring unterwegs. Aus unbekannter Ursache prallte er zuerst gegen den vor ihm fahrenden Anhänger eines Traktors, gelenkt von einem 62-jährigen Südoststeirer, und krachte in der Folge mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkw zusammen. Dieser wurde von einem 27-jährigen Südoststeirer gelenkt. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Traktor samt Anhänger in den Straßengraben geschleudert und der Lkw-Anhänger vom Zugfahrzeug gerissen. Am Pkw dürfte Totalschaden entstanden sein.

Lenker leicht alkoholisiert

Alle drei Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der 32-jährige Beifahrer (aus dem Bezirk Weiz) im Pkw sowie der 63-jährige Beifahrer (aus dem Bezirk Südoststeiermark) im Traktor wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Feldbach gebracht.

Ein mit dem 43-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung.