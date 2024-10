Zwei Unfälle mit Radfahrern als Opfer ereigneten sich binnen weniger Stunden in Graz. Freitagfrüh wurde eine 51-Jährige im Bezirk Geidorf von einem Taxi erfasst und schwer verletzt. Die Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung war auf der Schubertstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit dem Geidorfgürtel überqueren. Dort fuhr ein 63-jähriger Taxilenker mit zwei Fahrgästen mit der Absicht, in die Schubertstraße einzubiegen.

Dabei dürfte er die Radfahrerin nicht gesehen haben. Diese krachte in die linke Seite des Taxis und stürzte. Sie wurde von der Rettung ins LKH eingeliefert.

Unfall im Regen

Glimpflicher endete eine Kollision am Donnerstagabend in der Moserhofgasse. Dort fuhr ein 49-jähriger Grazer in Dunkelheit und bei strömendem Regen mit seinem Fahrrad stadteinwärts. In dieselbe Richtung war eine 78-jährige Grazerin mit ihrem Auto unterwegs. Sie gab an, vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein, weshalb sie den nach links abbiegenden Radfahrer übersehen habe. Es kam zur Kollision, der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.