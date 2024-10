Am Montagabend gegen 21.40 Uhr versuchte in Trautmannsdorf ein Pkw-Lenker von Blödenbach kommend auf die L 217 Katzendorferstraße einzufahren. Dabei dürfte er den Vorrang missachtet haben und wurde so von einer Pkw-Lenkerin, die auf der L 217 Richtung Bad Gleichenberg unterwegs war, übersehen – sie krachte seitlich in das in die Kreuzung einfahrende Fahrzeug. Das Fahrzeug des vorrangmissachtenden Lenkers wurde seitlich gestreift und kam in einer angrenzenden Wiese zu stehen. Die Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt, ihr Fahrzeug wurde schwer beschädigt.