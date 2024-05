Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr schlug ein Blitz in das Dach eines Wirtschaftsgebäudes in Haag (Gemeinde Bad Gleichenberg) ein. Durch den Blitzschlag wurden laut Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold zunächst einige Ziegel vom Dach geweht, bevor ein Teil des Dachstuhls in Brand geriet.