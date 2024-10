Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Gemeindestraße zwischen Poppendorf und Gnas: Im Ortsteil von Lichtenberg bemerkte der Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark offenbar eine Rechtskurve zu spät, sodass er von der Straße abkam und mit seinem Firmenbus frontal gegen die Hausmauer einer Ordination prallte.

Die Freiwillige Feuerwehr Gnas wurde zu einer vermeintlich routinemäßigen Fahrzeugbergung alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Unfall weit größere Ausmaße hatte als zunächst angenommen: Der Kleinbus war mit großer Wucht gegen die Hausmauer geprallt, was sowohl am Fahrzeug als auch am Gebäude erhebliche Schäden verursachte. Feuerwehrsanitäter kümmerten sich um den verletzten Lenker und leisteten Erste Hilfe. Bis zum Eintreffen des nachalarmierten Roten Kreuzes Gnas und des Notarztes wurde der Fahrer erstversorgt.

Unfall in Gnas: Statiker verhängte Betretungsverbot

Der Aufprall verursachte nicht nur einen Totalschaden am Fahrzeug: Auch an der Gebäudestruktur der Ordination entstand erheblicher Schaden. Da die Stabilität der Hausmauer gefährdet war, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gnas die Wand mit Pölzmaterial abstützen, um ein weiteres Einstürzen zu verhindern. Erst nachdem diese Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen waren, konnte das Unfallwrack geborgen werden.

Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wurde die Hausmauer derart beschädigt, dass ein Statiker ein Betretungsverbot für die Ordination verhängte. Der Unfalllenker war alkoholisiert und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung ins LKH Feldbach gebracht.