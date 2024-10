Gewissermaßen einen Doppeleinsatz gab es für die Freiwillige Feuerwehr Schützing am Mittwoch am späten Vormittag. Kurz nach elf Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L 225 mit der B 66 gerufen. Ein Fahrschüler, der mit einem Motorrad aus Richtung Auersbach kommend hinter seinem Fahrschullehrer herfuhr, war offenbar geradeaus gefahren und gegen eine Säule mit einem Verkehrszeichen auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B 66 geprallt.