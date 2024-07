Es war ein nervenaufreibender Einsatz für die Feuerwehren Halbenrain und Altneudörfl: Am Dienstag gegen 21 Uhr alarmierten Fußgänger die Feuerwehr, weil sie in einem abgelegenen, verwilderten Teich in Halbenrain eine Tasche treiben sahen. „Natürlich glaubt man sofort, da liegt jemand im Teich. Mit dieser Nervosität fährt man hin“, erzählt Josef Baumgartner vom Presseteam des Feuerwehrbereichs Radkersburg am Tag danach.