Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr kam ein Firmenbus auf der L 216 in Saaz (Marktgemeinde Paldau) auf Höhe des Pflegeheimes Deutsch von der Fahrbahn ab. Der Lenker streifte eine Ackerzufahrt, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beim Unfall erlitt der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das LKH Feldbach gebracht. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt.