Am Montag gegen 16.15 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache in einem Wirtschaftsgebäude in St. Anna am Aigen ein Brand aus. Ein aufmerksamer Autofahrer entdeckte den aus dem Gebäude aufsteigenden Rauch und alarmierte sofort die Feuerwehr. „Durch das rasche Eingreifen konnte eine Brandausbreitung verhindert und die Schadenssumme gering gehalten werden“, so Einsatzleiter David Potzinger von der Freiwilligen Feuerwehr St. Anna-Aigen.