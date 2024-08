Zweieinhalb Stunden dauerte der herausfordernde Löscheinsatz, bis sieben Uhr früh heute Morgen die „Brandwache“: In der Nacht auf Samstag kamen Feuerwehrtrupps im steirischen Vulkanland nicht zur Ruhe. In einem Haus in Ratschendorf in der Gemeinde Deutsch Goritz war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Zunächst habe der Hausherr noch versucht, den Brand eigenhändig zu löschen – vergeblich. Durch den Nachbarn alarmiert, rückten schließlich die Feuerwehren Ratschendorf, Misselsdorf, Gosdorf und Bad Radkersburg an.

„Das Feuer konnte rasch gelöscht werden“, wegen der Glutnester im Bereich der Isolierung habe das Dach geöffnet werden müssen, heißt es am Samstag. Nach ersten Informationen wurde zum Glück niemand verletzt, doch das Wohnhaus brannte „komplett ab und ist unbewohnbar“.