Aus ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch kurz vor 13 Uhr im Ortsteil Waltra (Gemeinde St. Anna am Aigen) eine gemähte Wiese teilweise in Brand. Durch den Sirenenalarm wurde ein Nachbar, der selbst Feuerwehrmann bei der Wehr Jamm ist, auf den Brand aufmerksam. Da er geistesgegenwärtig mit einem Feuerlöscher einschritt, konnte er die weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Nach dem Eintreffen der Feuerwehren Jamm und St. Anna am Aigen gab Einsatzleiter und Kommandant Manfred Schadler den Befehl, das betroffene Feldstück zu löschen.

Wärmebildkamera im Einsatz

Danach kontrollierten Mitglieder der Wehr St. Anna am Aigen mit der Wärmebildkamera den Brandherd auf Glutnester. Eingesetzt waren 16 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen. Am Ort des Geschehens waren auch Beamte der Polizeiinspektion Bad Gleichenberg.