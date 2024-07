Gegen 13.30 Uhr schrillte im Rüsthaus der FF Edelstauden die Sirene, die Alarmierung: Wiesenbrand. Aus bislang unbekannten Gründen begann Heu auf einer Wiese in Edelstauden (Gemeinde Pirching am Traubenberg) zu brennen und steckte auch die Wiese in Brand. „Es wäre gerade zum Zusammenarbeiten, also zur Ernte, gewesen, kann man sagen“, berichtet Kommandant Josef Neuhold.