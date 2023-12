Auf der B66 kam es in der Nacht auf Samstag im Bezirk Feldbach zu einem folgenschweren Unfall. Ein 24-jähriger Weizer war zu Fuß entlang der Bundesstraße unterwegs. Gegen ein Uhr wollte ein 28-Jähriger aus Richtung Graz kommend in Feldbach auf der Abbiegespur nach links einbiegen. Allerdings dürfte der Fahrer den Weizer nicht gesehen haben und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der Fußgänger wurde zur Seite geschleudert und blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen.

Das Rote Kreuz leistete erste Hilfe und lieferte den Verletzten in das LKH Feldbach ein. Die Polizei unterzog den Lenker einem Alkoholtest, dieser fiel positiv aus. Laut Augenzeugenberichten dürfte auch der Verletzte alkoholisiert gewesen sein. Der Führerschein wurde dem PKW-Lenker entzogen.