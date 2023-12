Bei den Schotterteichen in Eichfeld (Gemeinde Mureck) ereignete sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein Schadstoffunfall. Ein Schürfkübelbagger, der am Ufer des Teiches positioniert ist und von dort mit einem Seil Schotter aufs Land zieht, verlor durch einen technischen Defekt rund 80 Liter Hydraulik-Öl.