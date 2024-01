Es waren nur einige Zentimeter Schnee, die in der Südoststeiermark am frühen Morgen fielen. Aber sie sorgten für schwierige Straßenverhältnisse und zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren, weil Fahrzeuge hängenblieben oder von der Straßen gerutscht waren. In den meisten Fällen verliefen sie glimpflich und es blieb bei Sachschäden an den Fahrzeugen.

Überschlag mit Pkw

In Gniebing kam gegen 6.35 Uhr eine Fahrzeuglenkerin von der Fahrbahn ab, der Pkw kam neben der Straße zum Stillstand, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Gniebing war vor Ort und führte die Fahrzeugbergung durch. Die Lenkerin konnte sich zuvor selbst befreien und fuhr mit der Rettung zum Krankenhaus mit.

Trotz Schneeketten hängen geblieben

Die Freiwillige Feuerwehr Oberdorf am Hochegg musste schon kurz nach 5.30 Uhr im Ortsgebiet einen Pkw, der von der Straße abgekommen war, aus dem Graben ziehen. Für die acht Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung von ABI und Kommandantstellvertreter Manfred Lebler ging es aber gleich weiter. Denn auf der Steigung an der L202 (zwischen Kirchberg an der Raab und Kirchbach) in Richtung Maxendorfberg – stets ein Hotspot, bei Schneefall – war ein Lkw hängengeblieben. Obwohl er Schneeketten aufgelegt hatte, wie Lebler betont: „Es war sehr glatt.“ Das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Feldbach wurde angefordert und dann der Lkw gleichgezogen. Das Schwerfahrzeug konnte dann die Fahrt fortsetzen. Auch einen Bus, der unmittelbar hinter dem Laster wegen dessen Malheur hängengeblieben war, machten die Einsatzkräfte wieder flott. Einen Pkw, der schon im unteren Teil der Steigung von der Straße abgekommen war, barg die Feuerwehr ebenfalls.

Auf der B66 rutschte kurz nach 6.30 Uhr ein Pkw, der auf der Kornbergleiten talwärts unterwegs war, von der Straße. Die Feuerwehr Schützing unter der Einsatzleitung von Kommandant Willi Schloffer zog das Fahrzeug aus dem Graben. Es war bei dem Ausritt nicht beschädigt worden. Allerdings bildete sich bergauf ein Stau von mehr als einem Dutzend Fahrzeugen, die warten mussten. Kurzfristig wurde der Verkehr in diesem Bereich angehalten. „Es war sehr glatt, aber die Straßenerhaltung kann nicht überall gleichzeitig sein“, so Schloffer.

Viele Ausrutscher auf Gemeindestraßen

In Mühldorf (Gemeinde Feldbach) kam kurz nach 7.30 Uhr eine Lenkerin auf der Verbindung zwischen Mühldorf und Edersgraben von der Straße ab. Der Pkw rutschte in einen Garten und blieb in Sträuchern hängen. Die Lenkerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Die Feuerwehr Mühldorf unter Leitung von Kommandant Karl Fink war mit zehn Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz und barg den Unfall-Pkw, der nicht mehr fahrtüchtig war.

Pkw-Bergung auf der B66 unmittelbar nach dem Rüsthaus der Feuerwehr Riegersburg © FF Riegersburg/Maximilian Fiedler

Die Feuerwehr Riegersburg hatte drei Einsätze wegen Fahrzeugbergungen. Die erste kurz vor acht Uhr in Bereich Eisbrunn. Dort half sie einem Pkw-Lenker aus der Misere, dessen Auto von der Gemeindestraße abgekommen war. Wenig später rutschte am Ausgang der langgezogenen Kurve auf der B66 unmittelbar nach dem Feuerwehrrüsthaus in Fahrzeug in der Graben. Für die Bergung des Pkw mittels Kran wurde auch dort das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Feldbach angefordert.

Insgesamt waren zwischen 5.30 Uhr und 11 Uhr mehr als 20 Feuerwehren aus dem Bezirk bei rund 30 Unfällen, viele davon auf Nebenstraßen, im Einsatz. Das Geschehen konzentrierte sich dabei auf den Feuerwehrbereich Feldbach.