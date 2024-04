Montagnacht gegen 20.30 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Fahrrad auf einer Gemeindestraße von Unterhatzendorf kommend in Richtung Hatzendorf unterwegs. Ohne anzuhalten, bog er an der Kreuzung mit der L 207 nach links in diese ein. Dabei wurde er von einem auf der L 207 in Fahrtrichtung Fürstenfeld fahrenden Pkw, gelenkt von einer 71-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, erfasst. Der Radfahrer war ohne Beleuchtung und ohne Fahrradhelm unterwegs.