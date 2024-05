Eine stationäre Gewitterzelle über der Südoststeiermark sorgte in der Nacht von Samstag auf Sonntag für ein Großaufgebot der Wehren. Stark getroffen wurde unter anderem der Ortsteil Oberdorf in der Gemeinde Kirchberg an der Raab. „In kürzester Zeit sind enorme Regenmengen heruntergekommen, wie viele Liter es tatsächlich waren, können wir noch nicht genau sagen“, so Feuerwehrbereichssprecher Christian Karner.