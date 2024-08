Ein 27-jähriger Südoststeirer war am Mittwoch gegen 1 Uhr mit einem Firmenfahrzeug auf der L 201 in Richtung Feldbach unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt von Kirchberg an der Raab kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache links von der Straße ab. Es fuhr gegen eine Böschung und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dann überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand.