Ein 69-jähriger Südoststeirer war am Dienstagabend mit seinem Weingartentraktor in Straden auf dem Karbachweg in Richtung Tischlerweg unterwegs. Kurz nach 21 Uhr geriet das Gespann aus ungeklärter Ursache auf der Gemeindestraße ins Schleudern. Der Traktor kippte nach links um und stürzte in eine Wiese. Dadurch war der Lenker in der Fahrerkabine eingeschlossen.