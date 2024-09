Ein 38-jähriger ungarischer Staatsbürger war am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der B 69 aus Gersdorf kommend in Richtung Mureck unterwegs. Vor dem Ortsgebiet Mureck kam der Pkw-Lenker auf der regennassen Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve – vermutlich aufgrund der Wetterbedingung – rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum und verletzte sich unbestimmten Grades.

Mit hydraulischem Bergegerät befreit

Die Feuerwehren Mureck und Weitersfeld wurden alarmiert und waren mit 30 Einsatzkräften im Einsatz. Der verletzte Lenker musste mit hydraulischem Bergegerät (Schere, Spreizer) aus dem Wrack geschnitten werden. Zudem waren Rotes Kreuz, ein Notarztteam sowie die Polizei vor Ort, die B 69 war aufgrund der Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Einsatzleiter vonseiten der Feuerwehr war Alexander Amschl von der FF Mureck.

Der 38-jährige Ungar wurde in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.