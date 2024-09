Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der L211 zwischen Gnas und Grabersdorf in der Südoststeiermark tödlich verunglückt. Der Bub war in Richtung Grabersdorf unterwegs, als er zunächst einen gleichaltrigen Mopedlenker und danach einen Traktor mit Anhänger überholte. Beim Überholen kam ihm auf der Gegenfahrbahn ein Auto entgegen. Er verlor in weiterer Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Anhänger.

Ein alarmiertes Notarztteam konnte den schwer verletzten Jugendlichen nicht mehr retten, er verstarb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz standen die Feuerwehr Gnas mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, Notarztteam, das Rote Kreuz und die Polizei. Die L211 war für den Zeitraum des Einsatzes für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Tödlicher Traktorunfall

Ein 60-jähriger Mann ist nur knapp zwei Stunden später bei einem Verkehrsunfall mit seinem Traktor bei Leutschach (Bezirk Leibnitz) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lenker auf einer Gemeindestraße links von der Fahrbahn ab und stürzte über die dortige Böschung. Der Mann geriet dabei unter sein Fahrzeug und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Der 60-Jährige starb noch am Unfallort.

Weitere Zwischenfälle

Weitere Unfälle gab es (wie berichtet) bereits im Laufe des Tages: In Graz hat es gleich zwei Straßenbahnunfälle gegeben: Bei der Kollision zweier Straßenbahnen im Bezirk Liebenau sind zehn Personen verletzt worden. Im Bezirk Geidorf erfasste eine Tram einen abbiegenden Pkw. Dessen Lenker wurde leicht verletzt. Ein Arbeiter auf der Autobahnbaustelle bei Mautern (Bezirk Leoben) in der Obersteiermark ist schließlich am Vormittag von einem Lkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Mann erlitt Verletzungen, wurde aber nicht vom Schwerfahrzeug eingeklemmt.