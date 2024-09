Fahrzeug kracht in Brücke: Lenkerin (18) und Beifahrerin (16) verletzt

Am Sonntag gegen 16.00 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau mit ihrer 16-jährigen Beifahrerin auf der L279 in Richtung Unterauersbach. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam die Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der geteerten und mit Rollsplitt bedeckten Straße von der Fahrbahn ab und krachte mit der Vorderseite ihres Fahrzeuges in einen Brückenkopf. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und beide Insassen verletzt.

Die Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden von Rettungskräften mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhäuser verbracht. Beide Insassen waren angeschnallt, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.