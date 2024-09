Ein Motorradunfall hat sich Sonntagvormittag auf der Drautal Straße B 100 bei Oberdrauburg ereignet. Dort waren Biker in einer Kolonne unterwegs. Ein 67-jähriger Deutscher musste verkehrsbedingt bremsen, das übersah der Motorradfahrer hinter ihm, ebenfalls ein Mann aus Deutschland. Der 60-Jährige fuhr dem Vordermann auf, beide Biker kamen zu Sturz. Sie wurden schwer bzw. unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz bzw. vom Rettungshubschrauber ARA-1 in das LKH nach Villach gebracht. Die B 100 war an der Unfallstelle etwa eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

Sturz in Kurve

Auch in Bad Eisenkappel kam es am Sonntag zu einem Motorradunfall. Auf der Seeberg Straße B 82 kam am Nachmittag eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit ihrer Maschine in einer Kurve zu Sturz und prallte in der Folge gegen die Leitschiene. Die Verletzte wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert.