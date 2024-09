Schwerer Verkehrsunfall Samstagmittag in Villach. Es war kurz vor 12 Uhr, als eine 39 Jahre alte Tschechin mit ihrer Harley Davidson von St. Martin in Richtung St. Niklas unterwegs war. Um in die St. Martiner Straße (L 54) einzubiegen, musste sie ihr Motorrad abbremsen.

Kollision

Ein dahinter fahrender Harley-Lenker, ein 68 Jahre alter Mann aus Wien, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem davor fahrenden Motorrad. Beide Motorradlenker kamen samt den Beifahrern zu Sturz.

Der Wiener und seine 42-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 68-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen, seine Beifahrerin mit der Rettung in selbiges eingeliefert. Die durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ.