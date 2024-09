Ein wahres Drama ereignete sich am späten Freitagnachmittag bei Rosegg im Bezirk Villach-Land: „Gegen 17.15 Uhr kam es auf der Roseggerstraße bei Rosegg zu einem Unfall, das können wir bestätigen“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung seitens der Landespolizeidirektion. Ein Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve auf die linke Straßenseite und krachte dabei frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw.

Noch an Unfallstelle verstorben

„Der Motorradlenker, ein 63-jähriger Burgenländer, sowie seine gleichaltrige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Burgenland, verstarben noch an der Unfallstelle“, so die Polizei. Zur Unfallursache war am Freitagabend noch nichts bekannt, nähere Informationen soll es frühestens Samstagmorgen geben.

Durch die geographische Nähe zum gerade laufenden Harley-Treffen liegt die Frage nach einem Zusammenhang natürlich nahe. Handelt es sich bei beiden Verstorbenen also um Harley-Fahrer? „Es ist verständlich, dass diese Frage sofort im Raum steht. Derzeit können wir das jedoch weder bestätigen noch dementieren“, erklärt die Polizei.