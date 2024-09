Die diesjährige „European Bike Week“ am Faaker See wird von einem tödlichen Verkehrsunfall überschattet. Ein Ehepaar aus dem burgenländischen Bezirk Oberwart - beide 63 Jahre alt - starb Freitagnachmittag bei der Anreise zum Harley-Treffen in Kärnten. Der Unfall ereignete sich auf der Rosegger Landesstraße L52, von Föderlach kommend in Richtung Rosegg. Das Paar war selbst mit einer Harley Davidson unterwegs, die Frau befand sich am Sozius.