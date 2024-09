Raubüberfall in Kärnten: Schon am Mittwoch gegen 23 Uhr wurden einem 17-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land im Bahnhofsbereich in Föderlach von drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren Suchtmittel angeboten. Als dieser ablehnte, ersuchten die Minderjährigen um Geldwechsel. Daraufhin versetzte einer der Jugendlichen dem 17-Jährigen einen Schlag und forderte ihn auf, ihnen sein gesamtes Geld zu geben.

Jugendliche festgenommen

Es kam in weiterer Folge zu einer Rangelei, aus der sich der 17-Jährige lösen und flüchten konnte. Aufgrund der markanten Täterbeschreibung konnten die Jugendlichen ausgeforscht und festgenommen werden. Nach der erfolgten Beschuldigtenvernehmung am Donnerstag wurde einer der Jugendlichen, ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt in der Landeshauptstadt eingeliefert. Die zwei anderen Jugendlichen wurden auf freiem Fuß angezeigt.