Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war in der Nacht auf Samstag mit seinem Motorfahrrad auf einer Forststraße von Pörtschach in Richtung Moosburg unterwegs. Gegen 1.45 Uhr kam der Lenker aufgrund der widrigen Fahrbahnverhältnisse zu Sturz und rutschte über den Fahrbahnrand rund 20 Meter eine steile Böschung hinab. „Da der Mann sich selbst nicht aus dieser aussichtslosen Lage befreien konnte, setzte er den Notruf ab“, hieß es Samstagfrüh vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Polizeibeamte halfen dem 20-Jährigen, der bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt wurde, zurück auf die Straße. Ein Alkotest bei dem jungen Mann verlief positiv, der Führerschein wurde ihm abgenommen.

Überhöhte Geschwindigkeit

Auch in Klagenfurt wurde in der Nacht ein junger Mann bei einem Unfall verletzt. Der 18-Jährige bog kurz vor Mitternacht von der Ebentaler Straße in die St. Peter Straße ein. „Der durchgeführte Abbiegevorgang wurde mittels Drift durchgeführt, wobei das Fahrzeug stark beschleunigt wurde und das Heck ausbrach“, so die Polizei. Der Lenker kam mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer sowie gegen ein Schiebetor. Der Verletzte wurde ins Klinikum gebracht.