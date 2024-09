Glimpflich endete am Sonntag ein Brand in einer Wohnung in Velden. Es war gegen 8.30 Uhr, als eine am Vorabend angezündete Grabkerze eine Dekoration in Brand steckte. Durch die Rauchentwicklung wurde der Brandmelder ausgelöst und die beiden im Haus schlafenden Kinder, 13 und 15 Jahre alt, wurden geweckt.

Die Mutter (55) der Kinder und Mieterin der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Als die Kinder den Brand wahrnahmen, versuchten sie, mit nassen Handtüchern das Feuer einzudämmen, was jedoch nicht gelang.

In der Folge wurde vom 13-jährigen Sohn die Freiwillige Feuerwehr St. Egyden verständigt. Den zwölf Feuerwehrleuten gelang es rasch, den Brand zu löschen. Die Kinder blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.