Keine Ruhe nach dem Sturm! Am Donnerstag in dieser Woche gab es eine Unwetter-Warnung für die Obere Adria. Der Salzburger Christoph Thür, Betreiber der Facebook-Seite „Jesolo Magazin“, berichtete live vor Ort. Das sorgte allerdings für einen Sturm der Entrüstung bei der Hoteliervereinigung von Jesolo (Associazione Jesolana Albergatori - AJA). Diese droht dem Österreicher nun, wie italienische Medien berichten, sogar mit einer Klage. Der Präsident des Verbandes, Pierfrancesco Contarini, nahm am Freitag auch auf Facebook Stellung dazu. Seiner Meinung nach wurden die Geschehnisse am Donnerstag zu sehr dramatisiert. „Es reicht!“, so Contarini. Er lasse die Stadt für ein paar Likes auf Social Media nicht weiter in ein schlechtes Licht rücken. Dies gefährde den Tourismus in Jesolo. Sauer stieß Contarini offenbar auch ein Video von einer Schlägerei im Sommer auf, das veröffentlicht wurde.