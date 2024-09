Auch dieser Sommer neigt sich allmählich dem Ende zu. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind die Ferien seit Montag vorbei, der Rest Österreichs folgt in der kommenden Woche. Der Sommerurlaub an der Adria - für viele ist er jetzt nur mehr eine schöne Erinnerung. Die Kleine Zeitung war hoffentlich wieder Ihr treuer Reisebegleiter. Regelmäßig liefern wir Ihnen Neuigkeiten aus Italien, Slowenien und Kroatien. Und da war in den vergangenen Wochen so einiges los. Erinnern Sie sich noch an die Luxusjacht, die plötzlich aus dem Hafen von Triest verschwunden war? Mit dabei war aber auch Kurioses, wie ein plötzlicher Temperatursturz in der Adria im Juli. Und Lignano schaffte es aus einem ganz speziellen Grund heuer sogar ins Guinnessbuch der Rekorde.

Der Sommer geht zu Ende, unsere Berichterstattung aus dem Alpe-Adria-Raum natürlich nicht. Reisen Sie mit uns auch weiterhin in den Süden!

Eine Insel zum „Schnäppchenpreis“

Reif für die Insel? Dann müssen Sie bei dieser Versteigerung unbedingt mitmachen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben mindestens 3,3 Millionen Euro übrig. Das ist nämlich das Mindestgebot für die Muschelinsel vor Lignano. Anfang Oktober kommt die „Isola della Marinetta“ unter den Hammer.

Kroatien baut an „Copacabana“ der Adria

Ein gewaltiges Infrastrukturprojekt wird derzeit in Split realisiert. Auf über 218.000 Quadratmetern entsteht dort eine der größten Freizeit- und Strandanlagen der Adriaküste, die sich durchaus mit dem weltberühmten „Copacabana“-Strand der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro messen können wird. Die Eröffnung ist bereits im kommenden Mai geplant.

Ein gestresster Stadtchef und ein gestohlener Liegestuhl

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Dieses Mal geht es um den Bürgermeister, der den „eigenen“ Strand meidet - und um einen gestohlenen Liegestuhl.

Neues Buch über das „Nizza Österreichs“

Im kommenden Jahr wird Görz zu Europas Kulturhauptstadt. In ihrem neuen Buch „Görz - In Österreichs Nizza traf sich die Welt“ beschreibt Autorin Christina Casapicola schon im Titel das internationale Flair der Stadt am Isonzo, wo einst schon Kaiserin Sisi und Giacomo Casanova residierten.

Ein „Wächter“ auf dem Weg in den Süden

Einen mysteriösen „Wächter“ hat Esther Hebein, Mitglied unserer Alpe-Adria-Facebook-Gruppe , am Dobratsch entdeckt. Eine Felsformation am Villacher Hausberg erinnert deutlich an ein männliches Gesicht. Vielleicht beobachtet „Dorian“ ja auch Sie bei Ihrer nächsten Fahrt in den Süden!

Grenzenlos guter Geschmack

Einfach köstlich! Seit Donnerstag dreht sich in Klagenfurt alles um die Alpen-Adria-Küche. Köche aus Österreich, Slowenien und Italien sind mit dabei. Auf die Besucher warten insgesamt 40 Veranstaltungen. Da ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei! Hier geht es zum Programm.

Wo man über das wilde Wasser wandert

Türkis- und smaragdfarben schillert das Wasser der Cellina. Unermüdlich hat der kleine Fluss die größte Schlucht Friaul-Julisch Venetiens aus dem Kalkstein geschliffen. Die Cellinaschlucht in der Nähe des Bergdorfes Barcis ist ein wild-romantisches Ausflugsziel, das man auch beim Flusstrekking durchwandern kann.