Nach sechs Monaten Entwicklung präsentierte die Stunttruppe „DD Squad“ aus Slowenien auf dem Macher Festival in Deutschland die „extremste menschliche Kanone“.

Mit der Schleuder, angetrieben von Trampolinfedern, wird man etwa 40 Meter weit ins Wasser katapultiert. Und das mit einem Tempo, mit dem man locker ein Formel 1 Auto überholen könnte. Auf die menschlichen Wurfgeschosse wirken 12 G, also das Zwölffache des eigenen Körpergewichts. Stolz sind die Entwickler darauf, dass man die Geschwindigkeit der Kanone anpassen kann. Mutige können sich also langsam an die Spitzengeschwindigkeit herantasten.

Konstruktion

Die Slowenen gingen an das Projekt mit dem Ziel heran, unvergessliche Erlebnisse für alle Adrenalin-Junkies zu schaffen. Bei ersten Versuchen wurde man noch stehend ins Wasser geschleudert, aber selbst die erfahrenen slowenischen Stuntmen schafften es dabei nicht das Gleichgewicht zu halten: „Die Geschwindigkeit war einfach zu groß, deshalb haben wir einen speziellen Sitz entwickelt“, erzählen sie Slovenske Novice. Erfreulicher Nebeneffekt der Konstruktionsänderung: Neben mehr Sicherheit sollen damit auch extremere Sprunghöhen und -weiten erreicht werden können, zeigen sich „DD Squad“ begeistert.

Das „Macher-Festival“, eine viertägige Veranstaltung für Youtuber und ihre verrückten Konstruktionen, war die ideale Plattform für die Premiere. Das Team begann damit, die Festivalbesucher mit fünfzigprozentiger Leistung ins Wasser zu schießen und steigerte die Intensität schrittweise. Die endgültige Einstellung war dann nur mehr etwas für die Profis aus Slowenien: DD-Squad-Mitglied Jan Žnidaršič wurde unglaubliche 43 Meter weit geschossen. Dabei erreichte er eine Beschleunigung von 12 G, das Doppelte das Formel-1-Boliden erreichen können.

Schwerelosigkeit

„Das Gefühl einer solchen Beschleunigung ist unglaublich, besonders wenn man es zum ersten Mal erlebt“, erzählt Žnidaršič. Wegen des Adrenalins begreife man zunächst nicht einmal, was passiert. „Natürlich steigerten wir nach und nach die Intensität, um uns daran zu gewöhnen, waren aber dennoch überrascht, wie stark der Kontrast zwischen der extremen Beschleunigung beim Start und dem Gefühl völliger Schwerelosigkeit in der Luft war. Es ist, als würde man sich ins Wasser teleportieren!“

Viraler Hit

Die Videos der „extremsten menschlichen Kanone“ gingen schnell viral in den sozialen Medien. Insgesamt wurden die Videos auf TikTok, Youtube und Instagram bereits mehr als 160 Millionen Mal aufgerufen. „Nach sechs Monaten Entwicklungszeit haben wir endlich unsere neueste Erfindung vorgestellt. Und das Erlebnis ist wirklich einzigartig. Der Start erfolgt so schnell, dass man in der Luft ist, bevor das Gehirn überhaupt merkt, was gerade passiert.“ Spätestens im nächsten Sommer wollen die Jungs mit ihrer Kanone auf slowenischen Seen auf Tour gehen.