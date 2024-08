Eigentlich hätte die Versteigerung bereits im Februar über die Bühne gehen sollen. Nach Verzögerungen ist es jetzt im Oktober so weit: Die bei vielen Adria-Urlaubern bekannte Muschelinsel (Isola della Marinetta) kommt unter den Hammer. Das berichteten mehrere italienische Medien in dieser Woche. Der genaue Termin für die Versteigerung ist am 3. Oktober. Das Mindestgebot liegt bei rund 3,3 Millionen Euro.

Die Insel war einst Zentrum einer florierenden Meeresfrüchte-Produktion. Erste größere Probleme gab es im Jahr 2019, als ein Unwetter die eingesetzten Muschelkulturen zerstörte. Auch die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass sich der Betrieb überschuldete und in die Insolvenz schlitterte. Das Gericht von Udine eröffnete daraufhin die „kontrollierte Liquidation“. Auf der Insel befinden sich drei Fabrikgebäude (3200 Quadratmeter).

Während der Sommersaison wurden bis dato Ausflüge zur Muschelinsel organisiert. Die etwa sieben Kilometer lange Insel befindet sich unweit des roten Leuchtturms (Faro Rosso) im Gemeindegebiet von Marano Lagunare und ist mit dem Boot von Lignano aus in einer Viertelstunde zu erreichen.