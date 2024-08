Wie mehrere italienische Medien berichten, ist es an der Oberen Adria an diesem Wochenende zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Ein deutsches Urlauberpaar, beide um die 60 Jahre alt, starb. Der Unfall ereignete sich Freitagabend in Cavallino-Treporti zwischen Jesolo und Venedig. Das Ehepaar war dort mit einem Motorrad unterwegs, als es vom Pkw eines 44-jährigen Italieners erfasst wurde. Der Wagen, in dem sich auch zwei Kinder und eine Frau befanden, war auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass das Motorrad unter dem Auto eingeklemmt wurde. Der Pkw landete schließlich im Straßengraben.

Die italienische Familie, die sich nach einem Tag am Meer auf dem Heimweg befand, soll den Unfall unverletzt überstanden haben. Für das Ehepaar aus Deutschland, das erst am Tag zuvor an einem Campingplatz in der Nähe angekommen war, kam jede Hilfe zu spät. Die beiden verstarben noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des Pkw aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn geraten war.