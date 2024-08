In einem Hotel auf der bekannten kroatischen Urlaubsinsel Mali Lošinj ist ein riesiger Salmonellen-Cluster aufgetreten. Wie mehrere kroatische Medien berichten, haben sich im Vespera Hotel insgesamt 76 Personen mit Salmonellen infiziert. Es handelt sich laut dem Lehrstitut für öffentliche Gesundheit des Kreises Primorje-Gorski Kotar um 70 Kroaten sowie sechs Personen aus Österreich und Slowenien. Die staatliche Sanitärinspektion habe mehrere Kontrollen durchgeführt. Sowohl von den im Hotel angebotenen Nahrungsmitteln als auch vom Trinkwasser und von diversen Oberflächen wurden Proben genommen.

Insgesamt wurden 17 Hotelmitarbeiter als Keimträger eingestuft und zwischenzeitlich von der Arbeit suspendiert. Die sechs Urlauber, die sich bei den infizierten Mitarbeitern angesteckt haben dürften, waren laut Medienberichten bereits Anfang August erkrankt. Seit mehr als einer Woche seien laut Angaben des Hotelbetreibers keine neuen Fälle mehr aufgetreten. Auch sei laut dem Institut für öffentliche Gesundheit in keiner Lebensmittelprobe Salmonellenbakterien gefunden worden. Die Sanitärinspektion ordnete Desinfektionsmaßnahmen in allen Bereichen des Hotels an.