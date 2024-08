Die Autobahn A23 zwischen Udine und Tarvis musste Montagnachmittag nach einem schweren Unfall gesperrt werden. Wie der „Messaggiero Veneto“ berichtet, kam es laut Autobahngesellschaft zu einem Unfall im Autobahntunnel Pontebba, in den zwei Lkw und zwei Pkw verwickelt gewesen sein sollen. Auch zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie Mitarbeiter des Autobahnbetreibers und die Polizei standen im Einsatz. Laut ersten Informationen soll es aber keine Schwerverletzten geben.

Allerdings bildet sich bereits kilometerlanger Stau im starken Reiseverkehr, der auf dieser Strecke herrscht. Die Autobahn ist auf Höhe Pontebba in Richtung Süden gesperrt, die Autobahnauffahrt Pontebba ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 17 Uhr war der Stau bereits sechs Kilometer lang. Die Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Udine fahren, werden bei Pontebba von der Autobahn auf die Staatsstraße 13 abgeleitet und können bei Carnia wieder auffahren.