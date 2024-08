Für ihre zwölf bis 13 Wochen Sommerferien werden Schüler und Lehrer in Italien in ganz Europa beneidet. Im Europa-Vergleich liegen sie auf der Spitzenposition. Angesichts der hohen Temperaturen fordern einige Verbände in Italien jetzt, die Sommerferien um weitere drei Wochen bis Anfang Oktober zu verlängern. Damit soll auch die Tourismussaison ausgedehnt werden.

„Bei dieser Schwüle ist es absurd, den Unterricht schon Mitte September zu beginnen“, erklärte Marcello Pacifico, Präsident der Lehrergewerkschaft Anief. „Wir brauchen gesunden Menschenverstand und Weitsicht: Auch das Produktionssystem muss sich angesichts des Klimawandels ändern.“ Ein weiterer Lehrerverband, die Koordinationsstelle der Lehrer für Menschenrechte, bat die Vereinigung der Kinderärzte schriftlich um ein wissenschaftliches Gutachten, um festzustellen, ob der Beginn des Schuljahres 2024/2025 angesichts der hohen Temperaturen verschoben werden soll.

Drei Monate Ferien gehen ins Geld

Zugleich rief der Verband Bildungsminister Giuseppe Valditara auf, die Möglichkeit einer Änderung des Schulkalenders zu prüfen, „um angesichts der hohen Temperaturen mögliche Krankheiten sowohl bei Schülern mit gesundheitlichen Problemen als auch bei Lehrern zu vermeiden, deren Durchschnittsalter laut Statistik oft hoch ist“. „Wir glauben, dass es notwendig ist, auf das Thema zurückzukommen, um angemessene und rechtzeitige Lösungen zu finden“, schrieb Verbandspräsident Romano Pesavento.

Andererseits gibt es zahlreiche Elternverbände, die darauf hinweisen, dass die dreimonatige Schließung der Schulen von Anfang Juni bis Anfang September zu lang ist. „Die hohen Kosten der Kinderbetreuung im Sommer werden vollständig auf die Familien abgewälzt. Kein Elternteil hat drei Monate lang Urlaub. Die Schwierigkeiten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, sind für diejenigen, die Kinder haben, einfach zu groß“, hieß es in einer Petition von Eltern, die bereits 60.000 Unterschriften gesammelt hat.

„Die langen Ferien vervielfachen die Ungleichheiten, fördern den Verlust der kognitiven und relationalen Fähigkeiten von Mädchen, Buben und Teenagern und erschweren die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele Eltern“, heißt es in der Petition.