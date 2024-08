Für die einen war es wohl eine willkommene Abkühlung, die anderen fürchteten schon, das Ende des Sommers sei gekommen. Denn am Montag und Dienstag hat der Hochsommer in Kärnten und Osttirol eine Pause eingelegt. Oft in den vergangenen Jahren war so eine Schlechtwetterphase im August schon der Beginn des Hebstes. Doch heuer ist das anders, wie Meteorologe Paul Rainer von der GeoSphere Austria prognostiziert: Bereits ab Mittwoch stellt sich wieder ein Wetterumschwung ein.

Am Vormittag könnte es im nördlichen Oberkärnten, in den Gurktaler Alpen und im Oberen Lavanttal noch ein paar Regenschauer geben. In den Gebieten weiter südlich – etwa im Klagenfurter Becken – dürfte es bereits trocken bleiben. In Osttirol wird es ebenfalls bereits früher sonnig. „Am Nachmittag wird es in ganz Kärnten und Osttirol freundlich, der Luftdruck steigt und damit auch die Temperaturen“, sagt Rainer. Während in der Früh noch mit Höchstwerten von 15 oder 16 Grad zu rechnen ist, klettert das Thermometer in Osttirol auf bis zu 27 Grad, in Kärnten sind sogar 28 Grad möglich.

Der Donnerstag präsentiert sich wettertechnisch zuerst zweigeteilt: In Osttirol und Oberkärnten ist der Himmel am Vormittag von hochnebelartiger Bewölkung geprägt, in Unterkärnten dürfte es früher auflockern. Im Tagesverlauf ist allerdings hier und da wieder mit Quellwolken zu rechnen, zumindest bleibt es trocken. Erneut ist mit Temperaturen von bis zu 28 Grad zu rechnen.

Freitag und Samstag

Was dann folgt, ist allerdings richtiggehendes Kaiserwetter: „Am Freitag und am Samstag ist es überall in Kärnten und Osttirol strahlend sonnig. Es wird hochsommerlich bei Temperaturen von über 30 Grad“, erklärt Rainer. Dabei könne man im Lienzer Becken mit bis zu 32 Grad rechnen, in Kärnten sogar mit 33 Grad.

Am Sonntag beginnt das Wetter dann labiler zu werden. Rainer: „Am Nachmittag steigt die Gewitteranfälligkeit, eine Störung aus Nordwest-Richtung bringt da auch kühlere Luft.“ Das Thermometer klettert folglich nur noch auf 23 bis höchstens 25 Grad. „Dabei haben die Gewitter am Sonntag auch Unwetterpotential. Die Ingredienzien wären auf alle Fälle vorhanden, für eine genaue Prognose ist es diesbezüglich aber noch zu früh“, so der Meteorologe.

Badewetter an Adria-Küste

Und wie sieht´s in den Urlaubsregionen im Alpe-Adria-Raum aus? Von Schlechtwetter kann auch dort keine Rede sein: An der Küste kann es am Mittwoch kurz bewölkt sein, in Richtung der österreichischen Grenze ist sogar mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. Anschließend setzt sich überall recht sonniges Wetter durch, die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad.

Abseits der Bergregionen ist am Donnerstag etwa im gesamten Friaul mit sehr sonnigem Wetter zu rechnen, erneut werden 33 Grad keine Seltenheit sein. Ähnlich dann der Freitag und der Samstag: Bei strahlend sonnigem Wetter klettert das Thermometer auf bis zu 35 Grad, an der Küste kühlt allerdings das Meer die Temperaturen etwas ab. Anders, als in Kärnten und Osttirol, wird sich der Wetterumschwung ab Sonntag am Meer kaum bemerkbar machen, mindestens bis zum Dienstag ist noch mit rund 30 Grad zu rechnen.