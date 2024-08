Während Einsatzkräfte in den südlicher gelegenen Ländern Europas auch im Moment gegen Waldbrände kämpfen, ist die Lage in Kärnten momentan vergleichsweise ruhig. Wie schnell es gehen kann, zeigte allerdings ein Brand am vergangenen Wochenende im Rosental. Eine Einschätzung der aktuellen Lage erhält man mit der Waldbrandgefahrkarte der GeoSphere Austria. Diese sei als Orientierungshilfe gut und wichtig, aber: „In gewisser Weise ist sie auch mit Vorsicht zu genießen, weil sie automatisch erstellt wird und nie zu 100 Prozent verlässlich sein kann“, erklärt Meteorologe Christian Stefan von GeoSphere Austria. Die Gefahreneinschätzung könne von Tag zu Tag springen.