Vermutlich aufgrund eines Blitzschlages am am vergangenen Donnerstag kam es am Sonntag gegen 9.30 Uhr zu einem Brandgeschehen im Bereich der sogenannten „Kehrenleite“ im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden die Löscharbeiten durch die Libelle Kärnten durchgeführt. Nach 26 Löschflügen konnte gegen 14:30 Uhr schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Vom Brand dürften rund 100 Quadratmeter Waldfläche betroffen sein.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kals am Großglockner, Matrei in Osttirol, Huben und Nikolsdorf mit insgesamt 70 Einsatzkräften, ein Tankanhänger der Freiwilligen Feuerwehr Prägraten, der Bezirksflugdienst, die Besatzung der Libelle Kärnten und die Polizei Matrei in Osttirol.