Der kräftige Südföhn, der seit Montagfrüh über Teile Kärntens bläst, hat bereits zu ersten Feuerwehreinsätzen geführt. Rund zehn seien es bislang gewesen, hieß es gegen 9.15 Uhr auf Anfrage von der Landesalarm- und Warnzentrale. Vor allem in Klagenfurt-Land und Völkermarkt wurden Feuerwehren alarmiert.

Vorsicht geboten

Die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer wurde etwa zu Sicherungsarbeiten an einem Haus gerufen. Die Kräfte der FF Ferlach mussten zudem einen umgefallenen Baum von einer Straße beseitigen. Die Feuerwehren raten am Montag zu erhöhter Vorsicht. „Herabfallende oder herumfliegende Gegenstände können schnell zu Verletzungen führen“, heißt es auf der Facebook-Seite der FF Ferlach. Zudem sollen Gegenstände, wie Gartenmöbel, Trampolins etc. gesichert werden. Die Freiwillige und Jugend Feuerwehr Suetschach wurde um 7 Uhr nach Oberkrajach alarmiert. Es galt Schäden an Gebäuden zu beseitigen, ein Strommast drohte umzustürzen.

West-Ost-Gefälle

Primär betroffen ist die Region Karawanken. „Wir verzeichnen in diesem Bereich Böen zwischen 60 und 90 km/h“, sagt Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET. 90 km/h wurden am Vormittag etwa in Ferlach gemessen, 85 km/h im Raum Bad Eisenkappel. In Klagenfurt lagen die Spitzen bei 50 km/h. „Kärntenweit bläst der Wind sonst schwach bis mäßig“, sagt der Meteorologe. In den vergangenen zwölf Stunden wurden in Oberkärnten Werte bis 30 km/h erfasst.

Große Unterschiede gibt es auch bei der Temperatur. In Feistritz ob Bleiburg sind es am Vormittag 20 Grad, nach Westen hin sind es nur um die zehn Grad. In Oberkärnten regnet es auch bereits, in Unterkärnten gibt es noch sonnige Phasen. Der Südföhn soll noch bis etwa 15 Uhr in der Karawanken-Region spürbar sein. „Wenn sich der Niederschlag verstärkt, kommt dort der Wind zum Erliegen“, sagt Dietz.