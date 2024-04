Ein Polizeieinsatz sorgte vor Kurzem für Aufsehen in der Stadt Villach: Polizisten rückten aus, um einen mutmaßlichen Betrüger festzunehmen. Der versteckte sich, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, in seiner Wohnung. Feuerwehr und Schlüsseldienst wurden zur Verstärkung gerufen, als der Beschuldigte doch die Türe öffnete und sich widerstandslos festnehmen ließ. Seitdem sitzt der 53-Jährige in der Justizanstalt Klagenfurt in Untersuchungshaft.