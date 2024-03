„Die nächste Stunde ist entscheidend“, sagte der Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl gegen 18 Uhr. Aktuell läuft in der Osttiroler Gemeinde Sillian ein Feuerwehreinsatz. Dort ist am Nachmittag ein Waldbrand am Sillianberg ausgebrochen. Laut Draxl ist eine „größere Fläche“ betroffen. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert. Zudem wird versucht, das Feuer von der Luft aus noch vor Einbruch der Dunkelheit unter Kontrolle zu bringen. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ Tirol hat die ersten Löschflüge gestartet. Draxl: „Jetzt kommt auch noch ein zweiter Hubschrauber hinzu.“

Gebäude sollen aktuell nicht in Gefahr sein. Die Situation werde aber, so der Bezirksfeuerwehrkommandant, aufgrund der Trockenheit verschärft.