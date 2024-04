In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde vom 53-jährigen Bewohner eines Wohnhauses in Villach-Landskron (Gemeinde Villach) Brandgeruch festgestellt - er alarmierte daraufhin sofort die Einsatzkräfte. Durch Einsatz einer Wärmebildkamera konnte von der Hauptfeuerwache Villach ein Brandherd in der Fassade des Gebäudes, in unmittelbarer Nähe zu einem Kamin, festgestellt werden.

Der Schwelbrand in der Fassade konnte rasch gelöscht werden © Ff Vassach

Es wurden weitere Feuerwehrkräfte nachgefordert und die Fassade wurde von außen geöffnet. „Der Schwelbrand in der Fassade konnte rasch gelöscht werden. Der Brand hatte sich von einem Kaminrohr über das Dämmmaterial auf die Holzriegel ausgebreitet“, erklären die Einsatzkräfte. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest. Insgesamt standen sieben Fahrzeuge der Hauptfeuerwache Villach sowie der Freiwilligen Feuerwehren von Vassach und St. Ruprecht im Einsatz.