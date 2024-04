Schwer wurde es einem 35-jährigen Rumänen nicht gemacht! Der Mann stahl Samstagfrüh in Villach einen Pkw - aus einer unversperrten Garage, der Schlüssel steckte sogar im Zündschloss. Gegen 8 Uhr bemerkte ein 45-Jähriger den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Rumäne war mit dem Auto längst über alle Berge, genauer gesagt in Salzburg. Er konnte dort kurz nach 8.30 Uhr von der Polizei an einer Tankstelle an der Pass-Thurn-Straße angetroffen und festgenommen werden. Der 35-Jährige zeigte sich geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Im Zuge weiterer Erhebungen konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte keinen gültigen Führerschein besitzt. Weiters verursachte er einen Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich Villach.