Mit Trillerpfeifen und lauten Jubelrufen feuern die Schülerinnen und Schüler ihre Klassenkameraden am Sportplatz in Moosburg an. Am Feld stehen zwei Mannschaften, deren junge Kicker sich richtig ins Zeug legen, um für ihre Mannschaft den Sieg zu holen. Sportlich sind sie eingespielte Teams, aber allein an den Größenunterschieden erkennt man, dass es sich um kein klassisches Spiel einer Nachwuchsmannschaft handelt. „Unsere Spieler sind völlig altersheterogen, zwischen 8 und 16 Jahre alt“, erklärt Conny Pertl. Sie leitet die Timeout-Gruppe der MS Feldkirchen.

Lehrerin Conny Pertl hatte die Idee zum Projekt © Weichselbraun Helmuth/Kleine Zeitung

Dort entstand vor etwa drei Jahren die Idee, die Kinder dieser Gruppen, die es oft nicht leicht im Leben haben, sportlich zu fördern. Gemeinsam mit Heimo Wutte, Schulqualitätsmanager der Bildungsdirektion Kärnten, und Fußballern wurden Trainingseinheiten organisiert. Schon nach kurzer Zeit habe man Fortschritte gesehen, sagt Pertl: „Die Schüler haben sich körperlich und mental enorm weiterentwickelt. Und die Klasse ist zu einem Team geworden.“

Wöchentliches Training

Das Projekt kam so gut an, dass man beschloss, es auszuweiten. Mithilfe von Sponsoren und Unterstützern, wie der Kärntner Sparkasse Privatstiftung und dem Land Kärnten mit Koordinatorin Christina Stauber von der Abteilung Bildung und Sport, gelang es, weitere Coaches mit ins Boot zu holen. Mittlerweile werden an die 60 Kinder aus sechs Kärntner Schulen drei Stunden pro Woche trainiert, wobei der Schwerpunkt auf Fußball liegt, erklärt Projektkoordinator und Trainer Manuel Weber vom Team „Coach 13“. Dieses fördert darüber hinaus 180 Kinder im Rahmen der Fußballschule und trainiert mittlerweile auch die ersten Volksschüler – rund 30 Kinder aus Himmelberg.

Schönegger, Wutte und Weber (hinten von links) mit Spielern © Weichselbraun Helmuth/Kleine Zeitung

Prävention in der Volksschule

Denn in Zukunft wolle man noch früher bei der Prävention ansetzen, erklärt Wutte. Kinder aus Timeout-Gruppen tun sich oft schwer mit Strukturen und sozialer Interaktion, kennen kaum Erfolgserlebnisse und fühlen sich oft als Außenseiter. Mit dem Fußballcoaching will man gegensteuern. „Uns ist es ein Anliegen, jungen Menschen die Chance zu geben, sich in einer Gemeinschaft einzufinden, Freunde zu finden und am Leben teilzunehmen“, erklärt Hans Schönegger, Vorstand der Kärntner Sparkasse Privatstiftung.

Proietti, Urschitz und Smolle von der Sport-Mittelschule Villach-Lind (von links) feuerten ihr Team an © Weichselbraun Helmuth/Kleine Zeitung

Schüler entwickeln Stärke

Wie gut das funktioniert, zeigen nicht nur die sportlichen Erfolge. „Für unsere Gruppe ist das total wichtig, es stärkt das Sozialgefüge“, erklärt Dany Reppnig von der Timeout-Gruppe der Mittelschule (MS) Klagenfurt-Waidmannsdorf. Das bestätigen die Sozialpädagoginnen Miriam Smolle, Sarah Urschitz und Susanne Proietti von der Sport-Mittelschule (SMS) Villach-Lind: „Die Schüler können dadurch Stärke entwickeln und ihre Talente finden. Selbst diejenigen, die sich sonst schwer damit tun, schaffen es, sich im Spiel an Regeln zu halten und fair zu sein.“

Die Schüler zeigten enormen sportlichen Einsatz © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Beim Match in Moosburg – nach einem Hallenturnier vor Weihnachten das zweite dieser Art in Kärnten – gewann die Mannschaft der Sport-Mittelschule Fritz Strobl Spittal/Drau vor jener der SMS Villach-Lind und der MS Klagenfurt-Waidmannsdorf. Aber auch die Spieler der MS Feldkirchen B, Feldkirchen A und der DG Moosburg-Wölfnitz haben sich toll geschlagen. Denn aufs Gewinnen allein kommt es nicht an, erklärt Wutte: „Egal ob man gemeinsam gewinnt oder verliert, es gibt den Jugendlichen ein Hochgefühl, zusammen sportlich etwas geleistet zu haben.“

Jugend in Vereine holen

Für die jungen Menschen wolle man damit ein Stück Normalität schaffen. Längerfristiges Ziel ist es, dieses Präventionsprojekt auf das ganze Land auszuweiten, Jugendliche in verschiedene Vereine zu holen und für gemeinsame Aktivitäten zu begeistern, sei es beim Sport, bei der Feuerwehr oder in der Musik: „Denn natürlich werden wir es nicht bei allen schaffen, sie auf den richtigen Weg zu bringen, aber jeder Einzelne, bei dem das gelingt, zählt.“