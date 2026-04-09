Das hitzig diskutierte Fahrradverbot in der Schmiedgasse, welches seit Kurzem ja das Radeln tagsüber untersagt, hat auch sein Gutes: Beim kommoden Schieben des Drahtesels fallen einem plötzlich Neuerungen auf. Zum Beispiel die ungewohnte Ruhe an der Ecke zur Stubenberggasse – dafür aber ein nagelneues Standl und dahinter ein Zettel auf einer Fensterscheibe, auf dem „Wir brezeln uns für dich auf“ steht. Ja, das Café von Martin Auer im früheren „Grazerhof“ ist vorübergehend für Umbauarbeiten geschlossen. Knapp zwei Monate lang soll die Filiale, die zuletzt im Jahr 2018 renoviert wurde, auf Vordermann gebracht werden. Damit aber weder Spaziergänger noch eben zwangsläufig gehende Radfahrer enttäuscht und hungrig weiterziehen, bieten Martin-Auer-Mitarbeiter aus einem Kiosk heraus Kaffee, Gebäck und mehr an.

Montags bis samstags hat man von 11 bis 23 Uhr offen © Saria

Thomawirt: Neues Konzept

Beef Tartare, Spinatpressknödel und überhaupt wieder ein geöffnetes Lokal werden indes in der Leonhardstraße angeboten: Der Thomawirt ist retour. Wie berichtet, war das Restaurant wegen eines Insolvenzverfahrens vorübergehend geschlossen. Nicht nur die Einrichtung ist nun neu, auch die GmbH dahinter – und das Konzept, das mittwochs auf Livemusik setzt und sonntags auf Öffnungszeiten von 10 bis 15 Uhr samt Brunchschwerpunkt.

Wiener Straße: Der neue Unterschlupf für radelnde Besucher © Shopping Nord

Shopping Nord

Dass es gleichsam ein Ausgleich für das Verbot in der Schmiedgasse ist, wäre auch räumlich gesehen weit hergeholt. Jedenfalls aber steht all jenen, die das Einkaufszentrum Shopping Nord auf zwei Rädern besuchen, ab sofort eine moderne Rad-Garage zur Verfügung – im südlichen Teil der Tiefgarage in der Wiener Straße. Sie soll bald auch um ein Schließfachsystem für Helme oder Rucksäcke erweitert werden.