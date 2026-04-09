Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in ein Wohnhaus in Krumpendorf gerufen. Offenbar ist es zwischen einem US-Amerikaner, der dort privat eingemietet war und einem Nachbarn zum Streit gekommen. Der 36-Jährige fühlte sich derart bedroht, dass er sich nicht mehr in seine Wohnung traute. Eine Polizistin wollte den 51-Jährigen zum Sachverhalt befragen, als er plötzlich mit einem Messer in der Hand in der Tür stand.

Der Mann begab sich in seine Wohnung zurück und legte das Messer weg. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Aufgrund dessen konnte er auch nicht einvernommen werden. Er wird angezeigt. Der Amerikaner ist unterdessen in einer Gaststätte in Krumpendorf untergekommen.